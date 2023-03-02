Перейменування вулиць в Києві: дерусифікували ще чотири назви

В Києві перейменували ще три вулиці та провулок, назви яких пов'язані з Російською Федерацією та її сателітами.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на сторінку Київської міської державної адміністрації.

За відповідні рішення проголосувала більшість депутатів Київської міської ради.

Солом'янський район: Вулиця Генерала Тупікова - вулиця Андрія Мельника.

Шевченківський район: Вулиця Тургенєвська - вулиця Олександра Кониського; Провулок Герцена - провулок Бабин Яр.

Оболонський район: Вулиця Аляб'єва - вулиця Гулаків-Артемовських.

"Цей процес не може відбуватись без урахувань громадської думки, тому міська влада попередньо зібрала пропозиції, а потім провела рейтингове електронне голосування щодо перейменувань міських об'єктів. Мешканці зробили свій вибір, і на основі цих результатів депутатський корпус Київської міської ради приймає рішення. Спільно ми позбуваємось назв вулиць, провулків, узвозі, проспектів та площ, які нам примусово нав'язала радянська влада", - повідомив секретар Київської міської ради Володимир Бондаренко.

9 лютого депутати Київради перейменували ще 31 вулицю, провулок, проспект та бульвар, назви яких пов'язані з Росією чи з радянським минулим.