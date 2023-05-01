Під час воєнного стану переселенці можуть отримувати меддопомогу без декларації

Під час дії воєнного стану внутрішньо переміщені особи можуть отримувати медичну допомогу за місцем фактичного перебування без укладення декларації.

Як передає Укрінформ, про це повідомив у Телеграмі уповноважений Верховної Ради України з прав людини Дмитро Лубінець.

З його словами, внутрішньо переміщена особа має право на надання необхідної медичної допомоги в державних та комунальних закладах охорони здоров'я, а також на забезпечення лікарськими засобами у випадках та порядку, визначених законодавством (стаття 9 Закону України "Про забезпечення прав і свобод внутрішньо переміщених осіб").

Міністерство охорони здоров'я забезпечує організацію надання медичної допомоги і медичного обслуговування, здійснення комплексних заходів щодо санітарно-епідеміологічної безпеки населення та карантинних заходів за місцем фактичного перебування ВПО.

Лубінець звернув увагу, що внутрішньо переміщена особа, яка проживає на території відповідної адміністративно-територіальної одиниці, має право звернутися до закладу охорони здоров'я на власний вибір. Для цього потрібно написати заяву на ім'я головного лікаря з проханням поставити на облік за місцем фактичного проживання.

Документом, що підтверджує місце проживання, є довідка про взяття на облік ВПО.

Крім того, внутрішньо переміщена особа, яка потребує спеціалізованої медичної допомоги, повинна звернутися до територіального закладу охорони здоров'я та отримати направлення до медичного закладу відповідного профілю.

"Під час дії воєнного стану ВПО можуть отримувати медичну допомогу без укладення декларації", - підкреслив уповноважений.

Як повідомляв Укрінформ, в Україні офіційно зареєстровано 4 857 200 внутрішньо переміщених осіб. Для них створено більше мільйона місць для проживання, серед яких у регіонах України - 144 тисячі вільних місць, у тому числі 31 тисяча - для довготривалого перебування.