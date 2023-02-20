"ПТН ПНХ!". Укрпошта вводить в обіг поштову марку

Як повідомляє прес-служба "Укрпошти", нова поштова марка - благодійна. Кожен, хто придбає марку "ПТН ПНХ!", стає учасником благодійного проекту.

"На поштовому випуску представлено одне з семи графіті всесвітньо відомого вуличного художника та політичного активіста Бенксі, створених ним анонімно в Україні в 2022 році. Графіті з дзюдоїстом, відправленим в нокаут, художник намалював на стіні зруйнованого будинку у смт Бородянка Київської області", - йдеться в повідомленні.

Зазначається, що тираж поштової марки - 1,5 млн примірників або 250 тисяч маркових аркушів. Номінал марки - F (відповідає тарифу на пересилання рекомендованого листа масою до 50 г у межах України). Вартість маркового аркуша - 180 грн, з яких 42 грн - благодійний внесок.

Також до марок буде випущено конверт "Перший день", художній конверт, картку, а також тематичний світшот. Придбати поштовий випуск "ПТН ПНХ!" у відділеннях "Укрпошти" та на офіційних магазинах "Укрпошти" на маркетплейсах можна, починаючи з 24 лютого.

Оформити передзамовлення можна, починаючи з 20 лютого, в офіційному онлайн- магазині "Укрпошти". На передзамовлення діють обмеження до 10 поштових марок на одне замовлення.

"Поштовий випуск "ПТН ПНХ!" після оплати гарантовано отримають власники філателістичних абонементів, яким, починаючи з сьогоднішнього дня на електронні скриньки надходитимуть посилання на оплату. Лише для власників філабонементів комплект продукції "ПТН ПНХ!" також міститиме конверт з погашенням "Перший день. Київ", який можна отримати лише персонально, відвідавши столицю у день введення поштової марки в обіг", - додали в прес- службі, інформує УНІАН.