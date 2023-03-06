Раді пропонують дозволити виїзд за кордон студентам та спортсменам

Верховній Раді пропонують дозволити виїзд за кордон в умовах воєнного стану студентам, спортсменам та іншим громадянам, які не підлягають мобілізації. Але є ряд умов.

Про це свідчать відповідні законопроєкти No9075 та No9074.

ВР пропонують дозволити українським студентам іноземних вишів (чоловічої статі) та іншим категоріям громадян, що не підлягають мобілізації в особливий період, вільно виїжджати за кордон. Виїзд має бути погоджений з територіальними центрами комплектування та соціальної підтримки.

При цьому, людина, що хоче виїхати за кордон, має взяти на себе офіційно обов'язок повернутися в Україну не пізніше завершення терміну, на який вона не підлягає мобілізації відповідно до норм чинного законодавства (або протягом 30 днів після виїзду за кордон).

Законопроєкт No9074 дозволяє українським спортсменам виїжджати за кордон для участі у міжнародних змаганнях та інших спортивних заходах. Спортсмени та інші військовозобов'язані, які хочуть виїхати за кордон для участі у міжнародних спортивних заходах (тренери, лікарі, представники команд), мають додатково надати лист-підтвердження від центрального органу виконавчої влади або національної федерації з виду спорту щодо виїзду на міжнародний спортивний захід.

Згідно з проєктом, громадяни, які виїхали з України під час дії воєнного стану, та без поважних причин порушили термін повернення в Україну, мають нести за це відповідальність. Або ж такі люди звільняються від передбаченого покарання за умов добровільного перерахунку на спеціальний рахунок для збору коштів на підтримку ЗСУ суми, яка дорівнює розміру прожиткового мінімуму за кожен додатковий повний тиждень перебування за межами України.

До поважних причин повернення до України пізніше за дозволений термін входить: заборона на виїзд з країни перебування; стихійні лиха, катастрофи, аварії; перебування на стаціонарному лікуванні; виконання завдань в інтересах України; інші обставини, які перешкоджають виїзду з країни перебування. За матеріалами Kyiv Post