РФ продовжує примусову паспортизацію на окупованих територіях і вдаються до шантажу, - ЦНС

На тимчасово окупованій території Запорізької області росіяни змушують місцевих жителів переоформляти документи для отримання щомісячної соціальної допомоги з догляду за людьми з інвалідністю.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Центр національного спротиву.

Основною вимогою для опікунів є отримання паспорта РФ. При цьому люди мають написати заяву про відмову від українського громадянства, попри те, що у Росії дозволено подвійне громадянство.

"Кремль поставив завдання паспортизувати 80% мешканців захоплених районів за будь-яку ціну до вересня. Саме тоді окупанти сподіваються провести в області вибори. Проте наразі ж місцеві ігнорують ініціативи загарбників", - додали у ЦНС.