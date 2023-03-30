Росіяни проводять контррозвідувальні та фільтраційні заходи у Криму - Генштаб

Російська Федеральна служба безпеки проводить жорсткі контррозвідувальні та фільтраційні заходи в окупованому Криму. Про це повідомив Генштаб ЗСУ.

Зокрема у зведенні Генштабу йдеться, що у деяких населених пунктах тимчасово окупованої території Автономної Республіки Крим російські загарбники продовжують чинити тиск на громадян України та порушувати права людини.

"Зокрема у Красноперекопську працівники ФСБ проводять активні контррозвідувальні заходи із супроводженням принизливих процедур фільтрації, здійснюючи роздягання, допити з побиттям цивільного населення тощо", - йдеться у зведенні Генштабу. За матеріалами ZN.ua