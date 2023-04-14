СБУ застерегла українців щодо провокацій рф напередодні Великодня

Служба безпеки України закликає українців не відвідувати масових зібрань та дотримуватися безпекових рекомендацій напередодні Великодня. Росія чудово розуміє, що зазнає поразки на полі бою, тому не полишає спроб влаштувати провокації, аби розхитати єдність українського суспільства. Про це повідомляє в Telegram-каналі СБУ.

"Для цього рф намагається застосовувати різноманітні інструменти та, серед іншого, приділяє особливу увагу релігійній тематиці", - зауважили у Службі.

Вони запевнили, що докладають максимум зусиль, аби нейтралізувати вплив окупантів на церковне середовище і не дати росії бодай мінімальної можливості використати релігійне питання для досягнення власних цілей.

У СБУ додали, що наразі важливі пильність, обачність та злагодженість дій кожного.

Відтак Служба безпеки закликає громадян: напередодні свят обмежити відвідування масових заходів, під якими б гаслами вони не відбувалися; не піддаватися на можливі провокації чи підбурювання до незаконних дій; дотримуватися комендантської години, встановленої для вашого регіону.

Також у СБУ закликають не ігнорувати сигнали повітряної тривоги і під час неї перебувати в укриттях. Крім того, українців закликали без потреби не затримуватися у храмах при освяченні великоднього кошика, а також повідомляти правоохоронцям про підозрілі предмети та осіб, які можуть влаштовувати провокації чи становити потенційну загрозу.