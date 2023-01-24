Стали відомі основні претенденти на "Оскар"-2023

У вівторок, 24 січня, відбулась презентація номінацій Американської кіноакадемії, в процесі якої були оголошені претенденти на премію «Оскар»-2023. Ведучими презентації стали британський актор, музикант і активіст Різ Ахмед і американська акторка Еллісон Вільямс.

У категорії «Найкращий документальний фільм» — п’ять стрічок, зокрема «Будинок зі скалок» данського режисера Сімона Леренга Вільмонта. Фільм виробництва Данії, Фінляндії, Швеції та України розповідає про дітей на охопленому війною Донбасі. Другий режисер та продюсер картини — журналіст Азад Сафаров, співпродюсерки — Дар'я Бассель та Вікторія Хоменко. Фільм знімали за участі співзасновниці та голови правління фонду «Голоси дітей» Олени Розвадовської. Ще одна стрічка, що змагатиметься за «Оскар» у категорії «Найкращий документальний фільм», — «Навальний» канадського режисера Деніела Рохера.

Найкращий фільм:

«На західному фронті без змін»

«Аватар: Шлях води»

«Банші Інішерина»

«Елвіс»

«Все завжди і водночас»

«Фабельмани»

«Тар»

«Топ ґан: Меверік»

«Трикутник смутку»

«Жіноча балаканина»

Найкращий режисер:

Мартін МакДона, «Банші Інішерина»

Деніел Кван і Деніел Шайнерт, «Все завжди і водночас»

Стівен Спілберг, «Фабельмани»

Тодд Філд, «Тар»

Рубен Естлунд, «Трикутник смутку»

Найкращий актор:

Остін Батлер («Елвіс»)

Коллін Фаррелл («Банші Інішерина»)

Брендан Фрейзер («Кит»)

Пол Мескаль («Після сонця»)

Білл Най («Жити»)

Найкраща акторка:

Кейт Бланшетт («Тар»)

Ана де Армас («Білявка»)

Андреа Райзборо («До Леслі»)

Мішель Вілльямс («Фабельмани»)

Мішель Йео («Все завжди і водночас»)

Найкращий адаптований сценарій:

«Все завжди і водночас»

«Ножі наголо: Скляна цибуля»

«Жити»

«Топ ґан: Меверік»

«Жіноча балаканина»

Найкращий оригінальний сценарій:

«Банші Інішерина»

«Все завжди і водночас»

«Фабельмани»

«Тар»

«Трикутник смутку»

Найкраща акторка другого плану:

Анджела Бассетт («Чорна пантера: Ваканда назавжди»)

Хонг Чау («Кит»)

Керрі Кондон («Банші Інішерина»)

Джеймі Лі Кертіс («Все завжди і водночас»)

Стефані Хсу («Все завжди і водночас»)

Найкращий актор другого плану:

Брендон Глісон («Банші Інішерина»)

Брайан Тайрі Генрі («Causeway»)

Джадд Хірш («Фабельмани»)

Баррі Кеоган («Банші Інішерина»)

Ке Хуй Кван («Все завжди і водночас»)

Найкращий звук:

«Все завжди і водночас»

«Аватар: Шлях води»

«Бетмен»

«Елвіс»

«Топ ґан: Меверік»

Найкращий дизайн костюмів:

«Вавилон», Мері Зофрес

«Чорна пантера: Ваканда назавжди», Рут Картер

«Елвіс», Кетрін Мартін

«Все завжди і водночас», Ширлі Курата

«Місіс Гарріс їде до Парижу», Дженні Бівен

Найкращий документальний фільм:

«Все, що дихає»

«Вся краса та кровопролиття»

«Вогонь кохання»

«Будинок зі скалок»

«Навальний»

Найкращий фільм іноземною мовою:

«Все завжди і водночас» (Німеччина)

«Аргентина, 1985» (Аргентина)

«Близько» (Бельгія)

«Eo» (Польща)

«Тиха дівчина» (Ірландія)

Найкращий ігровий короткометражний фільм:

«Ірландське прощання»

«Івалу»

«Ле Пупіль»

«Нічна подорож»

«Червона валіза»

Церемонія вручення кінопремії «Оскар» відбудеться 12 березня у Лос-Анджелесі. Захід транслюватиме канал ABC у більш ніж 200 країнах світу. Цю значну для світу кіно подію присвятять не лише нагородженню творців найкращих фільмів, але й відзначенню 95-річчя премії «Оскар».

Ведучим цьогорічної церемонії буде актор Джиммі Кіммел, який вже виступав у такій ролі під час вручення оскарівських статуеток у 2017 та 2018 роках.

Нагадаємо, у грудні 2022-го стало відомо, що фільм «Будинок зі скалок» про українських дітей на Донбасі увійшов до короткого списку кінопремії «Оскар». Також «Детектор медіа» писав про те, що на тогорічному фестивалі «Санденс» ця картина була відзначена двома нагородами. Крім цього, «Будинок зі скалок» було номіновано на премію Європейської кіноакадемії.

За матеріалами Детектор медіа