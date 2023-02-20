Столичних водіїв попередили про погіршення погодних умов

Ввечері 20 лютого у Києві очікується погіршення погодних умов. Водіїв закликали бути уважними на дорогах.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на КМДА.

"У столиці очікується погіршення погодних умов. Синоптики прогнозують увечері мокрий сніг з дощем, а також шквалистий вітер", - йдеться в повідомленні.

Зазначено, що дорожники Києва готові до зміни погодних умов. "Київавтодор" до початку опадів проводитиме протиожеледну обробку вулиць.

У КМДА закликали водіїв бути обачними на дорогах, не перевищувати швидкість й дотримуватись безпечної дистанції.

Погода в Україні найближчим часом погіршиться. Сьогодні очікується шквальний вітер майже по всій країні.

Цього тижня в Україні буде вітряно, прогнозуються дощі та мокрий сніг. До кінця тижня температура повітря опуститься до -19 градусів.