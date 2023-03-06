У "Дії" можна отримати електронне судове рішення

Відсьогодні, 6 березня, у мобільному застосунку "Дія" можна отримати судове рішення з кваліфікованим електронним підписом суддів.

"У ньому відображається результат судової справи. Використовується у багатьох життєвих ситуаціях. Наприклад, документ можна надати органам ДРАЦС для підтвердження розлучення з партнером. Або показати органам МВС, щоб забрати права, які у вас до цього вилучили", - уточнив міністр цифрової трансформації України Михайло Федоров.

Отримати електронне судове рішення просто. Для цього вам потрібно: Зайти у застосунок Дія; обрати "Послуги"; вибрати "судові справи"; переглянути судове рішення і за потреби завантажити собі на смартфон. За матеріалами "Вечірній Київ"