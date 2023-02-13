У "Дії" проводять опитування за найкращу воєнну марку
Сьогодні, 13 лютого, у застосунку "Дія" розпочалося опитування про найкращу воєнну марку.
Минулого року українці вже обирали дизайн марок, але тепер можуть проголосувати за найкращу з них. Про це повідомив голова Мінцифри Михайло Федоров у Telegram.
"Опитування триватиме до 20 лютого. Вдячний кожному українцю, який допомагає будувати електронну демократію", - йдеться у повідомленні.
На звання найкращої претендують 10 марок:
Вільні. Незламні. Непереможні
Доброго вечора, ми з України!
Зброя Перемоги
Кримський міст на біс!
Переможного Нового року!
Пес Патрон
Русскій воєнний корабль, іді ... !
Слава Збройним Силам України!
Українська Мрія
Херсон - це Україна!
Взяти участь в опитуванні можна у додатку "Дія". Потрібно обрати Послуги, а далі - Опитування. Серед переліку буде голосування за улюблену марку.