У "Дії" проводять опитування за найкращу воєнну марку

Сьогодні, 13 лютого, у застосунку "Дія" розпочалося опитування про найкращу воєнну марку.

Минулого року українці вже обирали дизайн марок, але тепер можуть проголосувати за найкращу з них. Про це повідомив голова Мінцифри Михайло Федоров у Telegram.

"Опитування триватиме до 20 лютого. Вдячний кожному українцю, який допомагає будувати електронну демократію", - йдеться у повідомленні.

На звання найкращої претендують 10 марок:

Вільні. Незламні. Непереможні

Доброго вечора, ми з України!

Зброя Перемоги

Кримський міст на біс!

Переможного Нового року!

Пес Патрон

Русскій воєнний корабль, іді ... !

Слава Збройним Силам України!

Українська Мрія

Херсон - це Україна!

Взяти участь в опитуванні можна у додатку "Дія". Потрібно обрати Послуги, а далі - Опитування. Серед переліку буде голосування за улюблену марку.