У Києві екснардепа Чорновола викинули в смітник і облили зеленкою

Києві екснардепа Тараса Чорновола за те, що він назвав захисницю Аліну Михайлову "подолігархічною ш*арою" облили невідомою рідиною з пляшки, зеленкою і кинули у смітник.

Це сталося 13 червня, - повідомляють ЗМІ.

На відео натовп кричить Чорноволу "Ганьба!" і називає його "зрадником українського народу".

Йому пояснюють, що він образив жінку, яка зараз воює в Бахмуті. У відповідь Чорновол каже, що нікого не ображав і телефонує правоохоронцям та заявляє, що на нього напали. Зрештою його облили зеленкою, невідомою речовиною із пляшки та кинули до смітника.

29 травня Тарас Чорновол опублікував у своєму телеграм-каналі фрагмент інтерв'ю Михайлової журналістці Яніні Соколовій, де заявив, що "зелено- ватних мразот" запрошують на передачі, а "чесним людям" і слова не дають сказати.