У Києві знову фіксують забруднене повітря

У Києві сьогодні, 21 березня знову фіксують погіршення якості повітря. Тож місцевим жителям радять поки не провітрювати приміщення та утриматися від прогулянок на вулиці.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на КМДА.

"Вранці у Києві спостерігається тимчасове погіршення якості повітря", - йдеться в повідомленні.

Зокрема, до нормалізації ситуації рекомендують утриматися від провітрювання приміщень та фізичної активності на вулиці.

В КМДА додають, що слідкувати за станом атмосферного повітря та радіаційним фоном у режимі реального часу можна в застосунку "Київ Цифровий".

20 березня зранку в столиці також фіксували високий рівень забрудненості повітря на лівому березі та середній на правому. Втім, ситуація нормалізувалася десь після обіду.