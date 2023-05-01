У Миколаївській області через мінну небезпеку закриють доступ до лісу й до моря - ОВА

У Миколаївській області буде заборонено перебувати на морських пляжах і в лісі. Про це голова обласної військової адміністрації Віталій Кім повідомив 1 травня на брифінгу в медіацентрі "Україна - Укрінформ".

За його словами, обмеження стосуватимуться не всіх місць відпочинку на природі.

"У Миколаївській області доступ до пляжів Чорного моря й лісів буде заборонено військовими через мінну загрозу, і я із цим погоджуюся. Але внутрішні водойми області будуть доступні для відпочинку влітку", - сказав Кім.

Керівник ОВА зазначив, що на тих територіях області, де не було активних військових дій, а загрози замінування немає, людям можна перебувати. В області триває відпрацювання локацій, які будуть використовувати для фізичної і психологічної реабілітації, куди запрошуватимуть жителів сусідніх регіонів, додав він. За матеріалами Гордон.