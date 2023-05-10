У Миколаївській області трактор підірвався на міні

Пошкоджений трактор, який наїхав на міну в Петропавлівці, 10 травня 2023 року. Фото: Сергій Шайхет/Телеграм

У села Петропавлівка Березнегуватської громади під час сівби десятого травня на протитанковій міні підірвався місцевий житель.

Про це повідомив начальник Національної поліції в Миколаївській області Сергій Шайхет.

За словами Сергія Шайхета, чоловік виїхав у поле на тракторі, аби підготувати його до сівби. Трактор наїхав на міну, залишену російськими військами.

Трактор наїхав на міну під час сівби. Фото: Сергій Шайхет/Телеграм

Аграрій отримав осколкові поранення.

"Отримує медичну допомогу. Звертаюсь до мешканців деокупованих територій, будьте максимально уважні та обережні під час польових робіт. У разі виявлення підозрілих предметів, телефонуйте "102", - написав Сергій Шайхет. За матеріалами Суспільне Новини.