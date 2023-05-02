У МВС запрацював Єдиний реєстр осіб, зниклих безвісти за особливих обставин

Відсьогодні в Україні працює Єдиний реєстр осіб, зниклих безвісти за особливих обставин.

Про це повідомив заступник міністра внутрішніх справ України Леонід Тимченко.

Витяги з Єдиного реєстру надаватимуть представники Департаменту інформатизації МВС України. Для отримання документа потрібно звернутися до МВС із запитом та копіями документів, що засвідчують особу запитувача та ступінь споріднення зі зниклою особою.

Їх потрібно надіслати поштою за адресою:

м.Київ, вул. Богомольця, 10, Міністерство внутрішніх справ України, або на електронну скриньку pgmia@mvs.gov.ua.

"Цей реєстр є повністю захищеною базою даних. І доступ до нього будуть мати визначені посадовці: представники Офісу Уповноваженого зі зниклих безвісти, працівники Національної поліції та Департаменту інформатизації МВС України. Картки записів формуються на основі заяв, поданих родичами зниклих до Національної поліції. А верифікацію кожної особи здійснює безпосередньо Офіс Уповноваженого зі зниклих безвісти", - сказав Леонід Тимченко.

У міністерстві зазначили, що з часу повномасштабного вторгнення росії в Україну десятки тисяч людей вважалися безвісти зниклими. Переважну більшість з них знайшли. Однак ще офіційно підтверджено близько 23 тисячі осіб, які вважаються безвісти зниклими за особливих обставин - внаслідок воєнних дій.