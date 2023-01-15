У віці 84 років помер відомий грузинський актор, естрадний співак й кінорежисер Вахтанг Кікабідзе

15 січня стало відомо, що у Грузії помер легендарний актор та співак Вахтанг Кікабідзе. Йому було 84 роки.

Про це повідомляє грузинський телеканал Мтаварі архі.

"У віці 84 років помер грузинський кіноактор, естрадний співак, сценарист, кінорежисер, автор пісень Вахтанг Кікабідзе", - йдеться у повідомленні.

Подробиць смерті місцеві журналісти не повідомляють.

Що відомо про грузинського актора Вахтанга Кікабідзе

У 1959-1965 роках він навчався в Тбіліському державному університеті імені Івана Джавахішвілі, а в 1961-1963 роках в Інституті іноземних мов.

У 1959 році він став артистом філармонії, а потім, у 1967 році, розпочав кар'єру соліста вокально-інструментального ансамблю "Орера".

Дебютував в кіно у 1966 році - "Зустріч в горах". Також він відомий завдяки своїм ролям у фільмах "Не журись", за яку потім отримав нагороду за кращу чоловічу роль Міжнародного кінофестивалю в Картахені 1970 року, "Мелодії Верійського кварталу" та "Міміно".

У 1981 році він зняв за своїм сценарієм комедію в чотирьох новелах "Будь здоровий, дорогий!" (Гран-Прі Габрово-83), а в 1985-му - фільм "Чоловіки і всі інші".

Навесні 2015 року Кікабідзе провів всеукраїнський тур та дав сольний концерт в Києві, який присвятив пам'яті героїв Небесної сотні, які віддали своє життя за Україну під час Революції Гідності. У 2019 році він також провів концерти на вільній частині Донбасу (Лисичанськ, Сєвєродонецьк, Рубіжне) на честь 5-річчя визволення від російських окупаційних військ.

У серпні 2022 року Кікабідзе передав кошти, зібрані на ювілейному концерті в Батумі, українським артилеристам з 26 артилерійської бригади ім. генерал- хорунжого Романа Дашкевича.

З 2013 року Вахтанг Кікабідзе - Заслужений артист України.