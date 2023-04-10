Україна повернула з російського полону 100 військових

У понеділок, 10 квітня, між Україною та Росією відбувся черговий обмін військовополоненими, у ході якого ми повернули ще сотню наших захисників.

Про це повідомив голова Офісу президента Андрій Єрмак у Telegram.

"Нам вдалося провести черговий великий обмін полоненими. Повертаємо додому 100 наших людей - це військові, моряки, прикордонники, нацгвардійці", - написав він.

За словами Єрмака, серед визволених бійців є оборонці Маріуполя, "Азовсталі", Гостомеля.

"Деякі люди отримали серйозні поранення, мають захворювання. Зробимо все необхідне, щоб кожен з них отримав всю необхідну допомогу", - зазначив керівник ОП.

Андрій Єрмак наголосив, що "це був непростий обмін". Він висловив подяку всій команді, яка над ним працювала, і Координаційному штабу з питань поводження із військовополоненими зокрема.

У Координаційному штабі уточнили, що з полону повернули 80 захисників та 20 захисниць.

Серед них дев'ятеро - офіцери, решта - рядові, сержанти. Цього разу вдалося визволити 24 нацгвардійці, 22 прикордонники, 22 представники Військово- морських сил, 21 військовослужбовця ЗСУ та 11 тероборонівців. Наймолодшому з визволених - 19 років. Деякі зазнали катувань. За матеріалами Kyiv Media