Українці через "Дію" вирішили, чи залишити 8 березня вихідним

Напередодні 8 березня українці вирішували: залишити цей день офіційним вихідним чи зробити робочим.

Більшість користувачів Дії проголосували за те, щоб залишити 8 березня вихідним.

Такий варіант підтримали понад 1,3 млн українців. Більше 703 тисяч користувачів проголосували за те, щоб зробити 8 березня робочим днем. Ще 110 тисяч українців не визначилися. Це опитування стало наймасовішим серед усіх 11 голосувань, які були реалізовані в Дії.

У ньому взяли участь понад 2,1 млн українців. Результати голосування врахують у Парламенті перед ухваленням законопроекту про 8 березня. Продовжуємо будувати електронну демократію в Дії, щоб держава враховувала думку кожного українця під час ухвалення рішень. Нагадаємо: у застосунку триває ще одне опитування.

Українці можуть долучитися до українізації Укрзалізниці та вибрати нову назву для Південно-Західної філії. Опитування в Дії ініційоване за парламентської ініціативи та реалізоване Мінцифри спільно з Міністерством культури та інформаційної політики України.