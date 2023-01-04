Українці можуть знайти тимчасове безплатне житло в Польщі через Airbnb

Тимчасове безплатне житло українці у Польщі можуть знайти за допомогою онлайн-сервісу з розміщення, пошуку та короткострокової оренди помешкань Airbnb.

Як передає Укрінформ, про це повідомляє Міністерство з питань реінтеграції тимчасово окупованих територій.

Зазначається, що Польща стала лідером за кількістю переселенців з України. Від початку війни там знайшли прихисток близько 1,5 мільйона наших співгромадян.

"Окрім кеш-допомоги, братня країна надає українцям і безоплатне тимчасове житло у спеціально обладнаних шелтерах. Біженці з України можуть знайти його через сервіс Airbnb", - йдеться у повідомленні.

Таке житло надаватимуть на: екстрене або транзитне перебування - до 6 ночей; короткотермінове перебування - на 8-29 ночей; подовжене перебування (тільки у виняткових ситуаціях після погодження з власником житла) - від 30 до 90 днів.

Наголошується, що отримати безплатний тимчасовий прихисток можуть тільки ті, хто прибули до Польщі після 24 лютого й раніше не користувалися житлом від компанії. Пріоритетними є соціально незахищені категорії населення й особи з інвалідністю.

Звернутися по допомогу із житлом можна на електронну пошту iompolandprykhystok@iom.int або на телефонний номер: +48 22 490 20 44. У заявці слід обов'язково вказати регіон перебування.