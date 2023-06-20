Українці почали отримувати небезпечні SMS від шахраїв

В Україні громадянам на мобільні телефони стали надходити повідомлення, мета яких - схилити населення до співпраці з ворогом і до порушення законодавства.

Про це повідомили на сторінці Центру протидії дезінформації у Telegram.

У тексті SMS-повідомлення йдеться про те, що за потрібну інформацію про ЗСУ окупанти будуть платити гроші.

"В жодному разі не знімайте переміщення українських військових та воєнної техніки!" - йдеться у повідомленні.

Українцям надсилають небезпечні повідомлення (t.me/CenterCounteringDisinformation) Яке буде покарання

Президент України Володимир Зеленський підписав закони про кримінальну відповідальність за співпрацю з Росією (колабораціонізм).

Йдеться про закони No5143 та No5144. Так, згідно із законом, Кримінальний кодекс доповниться статтею 111-1 "колабораційна діяльність". Вона запроваджує кримінальну відповідальність за співпрацю з державою-агресором.

Така діяльність каратиметься тюремним ув'язненням строком на 15 років або довічним, а також передбачатиме обмеження доступу до зайняття посад, пов'язаних із виконанням функцій держави або місцевого самоврядування. Що не можна публікувати у соцмережах

Категорично заборонено публікувати у соцмережах в режимі реального часу: фото і відео пусків українських ракет протиповітряної оборони фото і відео позицій українських засобів ППО свої думки, де українська зброя може стояти і які об'єкти прикривати скільки одиниць техніки бачили чи пусків ракет чули

Зокрема, росіяни використовують таку інформацію для розвідки, прокладання маршрутів застосування ракет для обходу українських ППО, корегування та завдавання ударів по самих засобах ППО.