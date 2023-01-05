Українцям у Франції видаватимуть картки з грошима на перший час: деталі

Для українських біженців у Франції готують нововведення - новоприбулим видаватимуть спеціальні банківські картки із коштами.

Ці гроші українці зможуть витрачати на перші потреби, повідомляє TRAVEL РБК- Україна з посиланням на ibsintelligence.com.

Повідомляється, що французький стартап банківських послуг Welcome.Place уклав угоду з фінськими PayTechs Enfuce та Epassi, а також із платіжним гігантом Visa, щоб запустити картки для українських біженців, які прибувають до Франції.

У рамках "Привітального пакету" біженці отримають картку Visa, на яку попередньо будуть нараховані кошти для полегшення витрат на низку товарів та послуг протягом перших тижнів перебування у Франції.

Програма зможе віддалено встановлювати повний контроль над витратами по кожній карті, включаючи те, де і як її можна використовувати, з повним відстеженням та моніторингом того, як витрачаються гроші.

Після завершення пілотного проєкту буде підписано більший контракт, щоб розширити карткову програму для більшої кількості біженців.

"Прискорення доступу до основної грошової системи покращує перспективи відновлення життя в нових умовах, і тому Visa пишається тим, що працює з Enfuce над створенням програми Welcome.Place для тих, хто постраждав від вимушеного переселення", - сказала представник компанії Visa Кетрін Браун.

З початку війни до Франції прибуло близько 120 тисяч наших співгромадян.