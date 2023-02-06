Українська греко-католицька церква з вересня переходить на новий календар

Українська греко-католицька церква в Україні з 1 вересня 2023 року переходить на новий стиль календаря.

Про це повідомляє пресслужба УГКЦ.

"Узявши до уваги численні прохання віруючих та провівши попередні консультації із духовенством та монашеством нашої церкви про назрілу потребу реформи Літургійного календаря УГКЦ в Україні, а також зважаючи на душпастирські рації: УГКЦ в Україні перейти з 1 вересня за новим стилем (початок Індикту) 2023 року Божого на новий стиль для нерухомих свят зі збереженням чинної Пасхалії", - йдеться у 5-й постанові 93-ї сесії Архієрейського Синоду УГКЦ в Україні.

В УГКЦ зазначають, що для тих парафій чи поодиноких громад, які відчувають себе ще не готовими до такого кроку, залишається можливість літургійного життя за юліанським календарем на період до 2025 року.