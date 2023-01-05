В Україні внаслідок російської агресії постраждали 1189 культурних об'єктів
Унаслідок російської агресії постраждали щонайменше 1189 об'єктів культурної інфраструктури України.
Про це повідомляє Міністерство культури та інформаційної політики, передає Укрінформ.
"МКІП продовжує фіксувати пошкодження об'єктів культурної інфраструктури в Україні внаслідок російської агресії. Так, станом на 25 грудня 2022 року збитків зазнали 1189 об'єктів культурної інфраструктури. З них майже третина - 446 об'єктів - повністю зруйновані", - йдеться у повідомленні.
За даними МКІП, найбільших втрат культурна інфраструктура зазнала в Донецькій, Київській, Харківській, Луганській, Миколаївській, Запорізькій, Сумській та Херсонській областях.
Зазначається, що найчисленнішою групою об'єктів культурної інфраструктури, які зазнали пошкоджень чи руйнувань, є клубні заклади - 47% від загальної кількості закладів, які зазнали збитків.
Водночас у МКІП зауважили, що підрахувати точну кількість постраждалих об'єктів культурної інфраструктури неможливо з огляду на те, що "майже вся територія Луганської та значні частини територій Херсонської, Запорізької та Донецької областей досі перебувають у тимчасовій окупації".
Болгарія направить до України комісію для оцінки руйнувань та захисту культурної спадщини.