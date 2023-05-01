В Україні вважаються зниклими 398 дітей

З початку повномасштабної війни в Україні загалом вважаються зниклими 398 дітей.

Про це у Фейсбуці поінформувала пресслужба Офісу омбудсмана, передає Укрінформ.

"За даними державного порталу розшуку дітей "Діти війни", станом на 1 травня 2023 року (в Україні вважаються - ред.) зниклими - 398 дітей, знайденими - 11887 дітей", - уточнили у пресслужбі.

Як повідомлялося, за даними Офісу генпрокурора, станом на ранок 1 травня 2023 року понад 1437 дітей постраждали в Україні внаслідок повномасштабної збройної агресії росії.