В Україні зафіксували перший випадок інфікування штамом коронавірусу "Кракен"

На Сумщині зафіксували перший в Україні випадок зараження підвидом штаму коронавірусу "Омікрон" ХВВ.1.5, який також називають "Кракеном".

Інфікувалася людина, яка не пройшла курс вакцинації проти коронавірусу.

Про це повідомило Міністерство охорони здоров'я.

За даними Всесвітньої організації охорони здоров'я, "Кракен" не має специфічних мутацій, які б могли робити його небезпечнішим, ніж інші підвиди.

"А втім, якщо порівняти з попередніми субваріантами, XBB.1.5 найбільш ефективно ухиляється від імунної відповіді людини і здатний спричиняти серйозні захворювання у людей похилого віку та людей з ослабленим імунітетом, - йдеться у повідомленні.

У ВООЗ зазначають, що "Кракен" може сприяти збільшенню рівнів захворюваності. Також він доволі швидко заміщує стандартний варіант "Омікрон", який циркулював раніше. Наприклад, у США цей штам виявили в 1% хворих на коронавірус на 47 тижні 2022 року, а на 50 тижні - у 8%.

З 22 жовтня 2022 року по 11 січня 2023-го у 38 країнах було зареєстровано 5288 випадків, викликаних штамом "Кракен".

У МОЗ нагадали, що вакцинація є головним засобом, який допомагає вберегтись від важкого перебігу захворювання на коронавірус та потенційно нових штамів.

Станом на 16 січня з початку кампанії з вакцинації 15,4 мільйона українців отримали дві дози вакцини проти COVID-19. Близько 12,4 мільйона не отримали першого бустера, тобто не мають повноцінного захисту.

На початку січня міністр охорони здоров'я Віктор Ляшко повідомляв, що в Україні ситуація з поширенням коронавірусу контрольована: щотижня фіксуються 3,5-4 тисячі випадків заражень та 2 тисячі випадків госпіталізацій. За матеріалами Громадське телебачення.