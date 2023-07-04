Від ковіду зараз помирають здебільшого нещеплені люди похилого віку - головний санлікар України

COVID-19 перейшов до групи сезонних захворювань як грип. Про це заступник міністра охорони здоров'я, головний державний санітарний лікар України Ігор Кузін повідомив в опублікованому 4 липня інтерв'ю "Телеграфу".

За його словами, після травневого рішення Всесвітньої організації охорони здоров'я про припинення надзвичайної ситуації COVID-19 став не гострою, але постійною проблемою охорони здоров'я. Кожен епідемічний сезон епідеміологи оновлюють вакцину проти грипу з огляду на штами, які циркулюють. Схожа ситуація відбуватиметься довкола SARS-CoV-2, вважає Кузін.

"Ми розуміємо, що хвороба має певну сезонність, яка нагадує гострі респіраторні вірусні інфекції та звичайний грип. Тобто очікувано, що восени кількість підтверджених випадків почне зростати. І щоб не допустити сезонних сплесків, треба вакцинуватися. На сьогодні на рівні країни є більш як 7 млн доз вакцини, у тому числі й дитячої", - сказав головний санлікар країни.

Він повідомив, що минулого тижня в Україні зареєстрували 996 нових підтверджених випадків хвороби, 16 людей померли. Тижнем раніше виявили 1308 хворих, зафіксували 20 смертей.

"Здебільшого це люди віком 60+ років, часто не вакциновані. Це найскладніша група, яку забиратимуть із собою чергові хвилі через відсутність вакцинації та важкий перебіг. Тому для них вакцинація - це важливий компонент захисту", - додав Кузін. За матеріалами Гордон.