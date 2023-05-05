ВООЗ скасувала статус глобальної надзвичайної ситуації для COVID-19

Всесвітня організація охорони здоров'я скасувала статус глобальної надзвичайної ситуації у сфері охорони здоров'я для коронавірусної інфекції COVID-19. Про це на брифінгу 5 травня заявив гендиректор ВООЗ Тедрос Адханом Гебреєсус, цитати наводить пресслужба організації у Twitter.

"Учора Комітет із надзвичайних ситуацій зібрався у 15 раз і рекомендував мені оголосити про закінчення надзвичайної ситуації у сфері суспільної охорони здоров'я, яка має міжнародне значення. Я прийняв цю пораду. Тож я з великою надією оголошую завершення COVID-19 як глобальної надзвичайної ситуації у сфері охорони здоров'я", - заявив він.

Гебреєсус зазначив, що ВООЗ повідомила про майже 7 млн смертей, "але ми знаємо, що кількість жертв у кілька разів вища - щонайменше 20 млн".

Голова ВООЗ наголосив, що скасування надзвичайної ситуації не означає, що COVID-19 перестав бути глобальною загрозою для здоров'я.

"Минулого тижня COVID-19 забирав життя кожні три хвилини - і це лише ті смерті, про які нам відомо", - сказав він.

ВООЗ оголосила COVID-19 надзвичайною ситуацією у сфері охорони здоров'я, яка має міжнародне значення, 30 січня 2020 року. Саме цей статус скасувала сьогодні організація.

11 березня 2020 року ВООЗ оголосила поширення коронавірусу пандемією.

Спалах коронавірусної інфекції почався наприкінці 2019 року в Китаї.

За даними ВООЗ станом на 3 травня 2023 року, у світі підтвердили 762,5 млн випадків COVID-19, померло 6,9 млн людей. За матеріалами Гордон.