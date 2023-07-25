Юрій Горбунов каже, що відмовився від державних грошей на серіал "СМТ Інгулець"

Телеведучий Юрій Горбунов заявив, що відмовляється від державного фінансування для серіалу "СМТ Інгулець" - це проєкт компанії "Прототип Продакшин", якою володіє Горбунов.

"З огляду на суспільну дискусію останніх днів, яка розгорнулася, ми з командою вирішили відмовитися від державного фінансування виробництва серіалу під робочою назвою "СМТ Інгулець". Хочу наголосити, що жодної гривні ми не отримали", - зазначив Горбунов.

Він додав, що разом із командою буде шукати інші можливості для виробництва серіалу.

А ще він наголосив, що "історія не про Паравознюка". Схоже, Горбунов мав на увазі політика Олександра Поворознюка. Оскільки у соцмережах телеведучому закидали, що прототипом одного з героїв серіалу є Поворознюк.

Про державне фінансування серіалів

"Мультимедійна платформа іномовлення України", якій належить телеканал "Дім" та UATV, вирішила профінансувати виробництво 53 українських фільмів та серіалів, які перемогли в конкурсі. Уже уклали 17 контрактів на понад 150 млн гривень.

Серед переможців конкурсу був проєкт "СТМ Ігнулець" від компанії, якою володіє телеведучий Юрій Горбунов. Вона мала отримати від держави 33 мільйони. За словами Горбунова, це "зовсім невеликі кошти" для серіалу на 24 серії.

"Два талановитих айтішники Максим та Данило втікають із фронтового Харкова і дорогою на Львів опиняються на Кіровоградщині в смт Інгулець, де всім керує фермер Олексій Паровоз на прізвисько "Батя". Програмістів записують до місцевої самооборони та призначають чергувати на місцевий блокпост і час від часу працювати на фермі", - йдеться в описі проєкту.

У соцмережах виділення державних коштів на серіали викликало обурення. Тоді Мінкульт заявив, що відродження серіального кіновиробництва під час війни - питання національної інформаційної та культурної безпеки.

Однак на тлі цього президент Володимир Зеленський доручив прем'єру знайти заміну міністру культури, а сам міністр Олександр Ткаченко написав заяву на звільнення. Тепер за відставку має проголосувати Верховна Рада. За матеріалами Суспільне Культура