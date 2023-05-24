З 1 вересня Українська Православна Церква переходить на новоюліанський календар

З 25 грудня 2023 року в Україні Різдво відзначатимуть 25 грудня.

За це рішення проголосували єпископи на архієрейському соборі, передає РБК- Україна з посиланням на suspilne.media.

"Рішенням Архієрейського Собору помісної Української Православної Церкви під головуванням Блаженнійшого Митрополита Київського і всієї України Епіфанія 24 травня 2023 року затверджено Постанову про календарне питання, в якій визначено перехід на новоюліанський календар з 1 вересня цього року, зберігаючи за парафіями та монастирями, які цього бажають, право використовувати старий календар", - йдеться в повідомленні.

У зв'язку з цим також змістяться дати інших свят, зокрема Хрещення та Дня святого Миколая, однак це не стосується Великодня.

Чому виник вибір - 25 грудня чи 7 січня?

Спочатку була думка, що дата для святкування Різдва - 25 грудня або 7 січня - вибиралася залежно від конфесії християнства. Тобто 25 грудня святкували Різдво католики, а 7 січня - православні. Але це далеко не так. Поділ у датах насправді умовний - через використання різних календарів - григоріанського та юліанського, хоча дата свята насправді одна.

З новою силою дискусії про дату святкування Різдва в Україні відновилися після вторгнення Росії в Україну в лютому 2022 року.

"В даний час юліанський календар розглядається як пов'язаний з російською церковною культурою. Адже сучасним (новоюліанським) календарем користуються ті Церкви, які підтримують нашу Помісну Церкву, а опоненти і насамперед РПЦ - дотримуються старого календаря (юліанського)", - зазначають у ПЦУ.