З початку війни на кордонах затримано 13 тисяч людей

Спроби нелегально перетнути державний кордон України не припиняються, повідомив речник Держприкордонслужби.

З початку повномасштабного вторгнення РФ в Україну було затримано 13 тисяч людей, які намагалися нелегально перейти кордон. Про це повідомив речник Державної прикордонної служби України Андрій Демченко.

Спікер ДПСУ зазначає, що спроби нелегально перетнути державний кордон України не припиняються.

"Загалом з 24 лютого на зеленій ділянці кордону, тобто за межами пропуску, було затримано понад 9100 таких осіб. Як і раніше, найбільше на ділянках кордону з Румунією та Молдовою. Ще майже 3900 осіб було зупинено у пунктах пропуску під час спроби перетину кордону за підробленими документами або іншим незаконним способом. Тут тенденція більше спостерігається на кордоні з Угорщиною та Польщею", - зазначив Демченко.

Крім того, Демченко повідомив, що пасажиропотік через державний кордон у 2022 році знизився на 13%, порівняно з 2021 роком. За матеріалами 1News