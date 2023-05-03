З полону вдається повертати військових, про яких зовсім не було інформації - Координаційний штаб

З російського полону вдається повертати навіть тих військовослужбовців, інформації стосовно яких було дуже мало або не було зовсім.

Як передає Укрінформ, про це повідомляє у Телеграмі Координаційний штаб з питань поводження з військовополоненими.

Представники Коордштабу та військової частини під час зустрічі онлайн з об'єднанням родин 54-ї окремої механізованої бригади імені гетьмана Івана Мазепи та 46-го окремого штурмового батальйону "Донбас" відповіли на запитання родичів полонених і зниклих безвісти оборонців.

Як зазначив представник штабу, "всі військовослужбовці, які внесені до єдиного реєстру Національного інформаційного бюро, залучені в процеси обміну. З російського полону вдається повертати та тих наших оборонців, інформації щодо яких було або дуже мало, або не було зовсім. Координаційний штаб збирає відомості з усіх можливих джерел: як відкритих, так і конфіденційних".

Частина запитань була спрямована до представника військової частини. Серед іншого йшлося про комунікацію і отримання різних документів, зокрема, витягів з актів службових розслідувань.

Як зазначили в Коордштабі, спілкування з військовою частиною відбувається через територіальні центри комплектування та соціальної підтримки (колишні військкомати), проте родичі нарікали, що деякі запити до військової частини, надіслані через ТЦК та СП, залишилися без відповіді.

Учасники зустрічі також обговорили питання співпраці зі слідчими Національної поліції України.

Фото, відео, листи або свідчення можуть додатково вказувати на те, що військовослужбовець перебуває в полоні, проте така інформація не є офіційною.