З російського полону повернуто 12 українців

У понеділок, 3 квітня, відбувся новий обмін полоненими. Україні вдалося повернути 12 бранців із російського полону.

Новину оприлюднив уповноважений Верховної Ради України з прав людини Дмитро Лубінець у своїх соцмережах.

У рамках обміну вдалося повернути 12 українців, які перебували в російському полоні. Відомо, що п'ятеро повернутих з полону осіб - важкопоранені. Серед них троє військових та двоє цивільних громадян України.

Десятеро оборонців належать до солдатського та сержантського складу. Вони були захоплені в полон, зокрема, у боях біля Бахмута, сіл Опитного та Оріхово-Василівки на Донеччині, поблизу Кремінної та Червонопопівки на Луганщині.

Звільнені військові належать до 518 окремого батальйону спеціального призначення, 25-тої окремої повітрянодесантної Січеславської бригади, 95-ї окремої десантно-штурмової бригади, 93-ої окремої механізованої бригади "Холодний Яр", 56-ої окремої мотопіхотної Маріупольської бригади та 57-го окремого стрілецького батальйону.

Також повернулися додому двоє цивільних, яких агресор утримував як заручників: із села Липці Харківської області та Маріуполя.

Повідомляється, що обмін відбувся у відповідь на репатріацію важкопоранених та важкохворих полонених російських військових, котра відбулась 24 березня.

Омбудсмен підкреслив порушення Росією міжнародного гуманітарного права, котра незаконно утримує у полоні цивільних громадян України.

"Відповідно до Женевських конвенцій, цивільних людей взагалі не мали б брати у полон. Однак констатуємо факт взяття росіянами у заручники наших громадян та ненадання їм необхідної медичної допомоги", - заявив Дмитро Лубінець.

Також Лубінець наголосив, що Україна потребує допуску до місць утримання громадян України. За його словами, наразі РФ не забезпечує полоненим належні умови перебування. В українців відсутній зв'язок із рідними, вони мають неналежну медичну допомогу та погане харчування.

Згідно із заявою Координаційного штабу з питань поводження з військовополоненими, від початку широкомасштабного вторгнення з полону звільнено вже 2005 українців.

За матеріалами Мілітарний.