З російського полону визволили ще понад 100 українців

Україна і росія у четвер, 16 лютого, провели обмін полоненими, додому повертаються 100 українських військових та 1 цивільний.

Про це повідомив глава Офісу Президента Андрій Єрмак у Telegram, передає Укрінформ.

"Продовжуємо повертати українців з полону. Сьогодні додому їдуть 100 наших воїнів та один цивільний", - зазначив він.

За словами Єрмака, серед звільнених бійців - нацгвардійці, прикордонники та військові ЗСУ. 94 з них - оборонці Маріуполя, включно з 63 воїнами з "Азовсталі".

Багато з героїв отримали поранення різної тяжкості.

Єрмак подякував команді та Координаційному штабу з питань поводження із військовополоненими та наголосив, що робота по поверненню полонених триває.

Як у Телеграмі повідомив Уповноважений Верховної Ради з прав людини Дмитро Лубінець, кожен із повернених отримає необхідну медичну допомогу, пройти реабілітацію, зможе відновити документи й банківські картки.