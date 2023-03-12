Президент України Володимир Зеленський надав звання Героя України Олександру Мацієвському.

Раніше в неділю Служба безпеки України остаточно підтвердила особу Героя, якого російські окупанти розстріляли після слів "Слава Україні!".

"Слідчі Служби безпеки встановили, що українським військовим, розстріляним після слів "Слава Україні!", був снайпер 163 батальйону 119 окремої бригади ТРО Чернігівської області Мацієвський Олександр Ігорьович", - ідеться в повідомленні, опублікованому в телеграм-каналі в неділю ввечері.

"Сьогодні я надав звання Героя України Олександру Мацієвському. Солдату. Людині, яку знатимуть всі українці. Людині, яку пам'ятатимуть вічно. За його хоробрість, за його впевненість - в Україні - і за його "Слава Україні!", - сказав Зеленський у відеозверненні в неділю. За матеріалами Інтерфакс-Україна