Армія Польщі, можливо, найкраща в Європі й продовжує посилюватись, - Politico

У Польщі, можливо, найбоєздатніша армія в Європі. І її можливості у найближчому майбутньому лише посилюватимуться.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Politico.

"Польська армія має бути настільки могутньою, щоб їй не доводилося битися лише за рахунок своєї сили", - заявив прем'єр-міністр Польщі Матеуш Моравецький.

За словами високопоставленого представника армії США у Європі, Польща стала найважливішим партнером Вашингтона у континентальній Європі.

Польща заявила, що підвищить цільові витрати на оборону з 2,4 відсотка валового внутрішнього продукту до 5 відсотків. Тим часом Німеччина, яка торік витратила на оборону близько 1,5% ВВП, обговорює, чи зможе вона зберегти мету НАТО у 2% після того, як вичерпає 100-мільярдний фонд оборонних інвестицій, затверджений раніше цього року.

Міністр оборони Польщі Маріуш Блащак у липні пообіцяв, що його країна матиме найпотужніші сухопутні війська у Європі. У Польщі вже більше танків і гаубиць, ніж у Німеччини, і вона збирається створити до 2035 року армію 300 тисяч осіб.

Сьогодні польські збройні сили становлять близько 150 тисяч осіб, 30 тисяч із яких входять до складу нових сил територіальної оборони, створених у 2017 році. Це солдати вихідного дня, які проходять 16-денну підготовку, а згодом курси підвищення кваліфікації.

"Поляки набагато позитивніше ставляться до своїх збройних сил, ніж Німеччина, тому що їм довелося боротися за свою свободу", - сказав Густав Грессель, колишній австрійський військовий та спеціаліст з питань безпеки.

Цієї весни Польща підписала угоду на суму 23 млрд злотих (4,9 млрд євро) на постачання 250 танків Abrams зі США. ВПС країни оснащені американськими F- 16, а 2020 року Варшава підписала угоду на 4,6 мільярда доларів на постачання 32 винищувачів F-35.

Корея Польща замовила озброєння на суму від 10 до 12 мільярдів доларів. Угода включають 180 танків K2 Black Panther, 200 гаубиць K9 Thunder, 48 легких штурмовиків FA-50 та 218 ракетних установок K239 Chunmoo.

Очікується, що на додаток до негайних поставок корейці поставлять загалом 1000 танків K2 та 600 гаубиць K9 до кінця десятиліття.