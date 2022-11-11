На питання, чи вважає він, що було б краще, якби Путін взяв участь у події, Джейк Салліван відповів, що "краще спитати в Путіна й Кремля, чому він вирішив не приїздити"

Байден не планує зустрічатися з російською делегацією на саміті G20 - Салліван

Президент Сполучених Штатів Джо Байден планує провести низку двосторонніх зустрічей на полях саміту "Групи 20", але не з представниками Росії, повідомив радник президента США з національної безпеки Джейк Салліван на брифінгу 10 листопада.

Зокрема, за його словами, президент США сподівається вперше зустрітися з новими прем'єр-міністрами Великої Британії та Італії Ріші Сунаком та Джорджею Мелоні, які нещодавно заступили на свої посади.

Водночас Байден не планує зустрічатися з міністром закордонних справ Росії Сергієм Лавровим, який очолить російську делегацію - про це Салліван сказав у відповідь на питання про те, чи планує він обговорити з ним питання ув'язнених у Росії американців Бріттні Ґрайнер та Пола Вілана.

"У президента немає планів зустрічатися з міністром закордонних справ Росії", - сказав він.

На питання, чи вважає він, що було б краще, якби Путін взяв участь у події, Салліван відповів, що "краще спитати в Путіна й Кремля, чому він вирішив не приїздити".

"Що я можу сказати, так це те, що президент Байден збирається просувати позитивний порядок денний щодо всіх питань, які я виклав, і він робитиме це незалежно від того, хто сидітиме в кріслі з російської сторони", - зазначив Салліван.

Видання Bloomberg повідомило 9 листопада, що президент Росії Володимир Путін не буде присутній на саміті G20 в Індонезії 15-16 листопада.

За матеріалами Радіо Свобода