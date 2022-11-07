Байден відреагував на чутки про переговори Саллівана з росіянами щодо війни в Україні

Сполучені Штати Америки справді проводили переговори з Росією на найвищому рівні останні місяці, але ключовим питанням обговорень були відносини між країнами.

Як повідомляє РБК-Україна з посиланням на журналіста Bloomberg Дженніфер Якобс у Twitter, про це заявив президент США Джо Байден.

"Ми залишаємо за собою право говорити прямо на найвищому рівні з питань, що викликають занепокоєння у Сполучених Штатів. Це сталося протягом останніх кількох місяців. Наші розмови були зосереджені лише на зниженні ризиків та відносин між США та Росією", - заявив президент.