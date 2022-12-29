Біньямін Нетаньягу склав присягу як глава нового ультраправого уряду Ізраїлю

Кнесет провів спеціальне засідання, на якому присягнули члени нового уряду країни, повідомляє кореспондент Суспільного.

У своєму виступі Нетаньягу зазначив, що наступного року Ізраїль святкуватиме 75 років незалежності, і пообіцяв, що він стане світовою державою.

"Ми забезпечимо перевагу Ізраїлю в регіоні і будемо безупинно зміцнюватись", - сказав він.

Новий прем'єр Ізраїлю також заявив, що його уряд забезпечить безпеку країни. На цих словах його промову перервали опозиційні депутати, які кричали: "Ганьба". Нетаньягу розкритикував їх у відповідь.

Прем'єр представив членів свого уряду: Йоав Галант буде міністром оборони, Елі Коен буде міністром закордонних справ, а колишній посол Ізраїлю у США Рон Дермер призначений міністром зі стратегічних питань.

Лідери ультраправих Ітамар Бен-Гвір і Бецалель Смотрич призначені на посади міністра національної безпеки та міністра фінансів, відповідно. Смотрич також керуватиме єврейськими поселеннями на Західному березі.

Президент Володимир Зеленський привітав Біньяміна Нетаньягу зі створенням нового уряду Ізраїлі та висловив готовність до тісної співпраці для посилення наших зв'язків і протистояння спільним викликам.

"Вітаю Прем'єр-міністра Біньяміна Нетаньягу зі створенням нового уряду. Бажаю успіхів на шляху до добробуту та безпеки Ізраїлю, підтверджую готовність України до тісної співпраці для посилення наших зв'язків і протистояння спільним викликам, процвітання та перемоги над силами зла", - написав Зеленський у Twitter.