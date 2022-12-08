Боррель: Нашим пріоритетом залишається підтримка України зброєю і фінансами

Пріоритетом Європейського Союзу та його країн-членів залишається підтримка України, оскільки ЄС не може дозволити, щоб у цій агресивній війні перемогла росія.

Про це сьогодні у Брюсселі під час виступу на річній конференції Європейського оборонного агентства заявив високий представник ЄС Жозеп Боррель, повідомляє кореспондент Укрінформу.

"Нашим пріоритетом залишається підтримати Україну, - зброєю, боєприпасами, тренуванням українських військовослужбовців, військовою та фінансовою допомогою. Я знаю, що у громадській думці в Європі є люди, які говорять: "Що довше ви підтримуєте Україну, то довше триватиме війна, тож якщо ви хочете зупинити війну, ви маєте припинити підтримувати Україну. І війна завершиться". Напевно. Але як вона завершиться? Це важливе питання. Воно не може завершитися тим, що росія переможе та окупує Україну, перетворить її на зразок білорусі. Тож ми маємо їм (українцям - ред.) допомогти захистити себе", - наголосив Боррель.

Він зауважив, що з моменту російського вторгнення в Україну вже минають 10 місяців, росія не змогла захопити територію України, хоча намагалася це зробити, але отримала відсіч. Натомість російські війська почали здійснювати системні бомбардування критичної інфраструктури, головним чином - електромереж та систем водопостачання, обстріли усього, що може працювати.

"Вони (росіяни - ред.) хочуть приректи мільйони людей на холод і темряву. Це систематичне бомбардування цивільної інфраструктури може розглядатися як воєнний злочин, оскільки воно проводиться проти цивільного населення, вони не воюють проти армії, вони хочуть поставити країну на коліна. В цих умовах європейці повинні продовжувати підтримувати Україну", - наголосив Боррель.

Він нагадав, що минулого тижня відвідав Військову допоміжну місію EUMAM і спілкувався з українськими військовослужбовцями, які прибули туди для тренування, щоб потім повернутися в Україну для участі у боях.

"Вони борються за виживання своєї країни, але, як ми говоримо, вони також борються за те, що представляємо ми самі, у вимірі цінностей та безпеки. Якщо це так, а я переконаний, що це так, то найменше, що ми можемо зробити, - підтримати їх військовим обладнанням і тренуванням, що ми й робимо, і що ми, як я вважаю, ми маємо продовжувати робити", - наголосив високий представник ЄС.

Боррель визнав, що російська агресія проти України порушила важкі питання у сфері безпеки й оборони перед самим Європейським Союзом та виявила критичну нестачу в оборонних спроможностях Європи.

"Війна в Україні стала жорстоким пробудженням для всіх нас. Ми усвідомили, що наші військові запаси були швидко вичерпані, і це стало наслідком років недофінансування. Коли ми почали надавати військову допомогу для України, вона йшла не з заводів, вона йшла з наших військових складів. Ці запаси були швидко вичерпані, сховища були майже спустошені", - зауважив високий представник ЄС.

Він підкреслив, що високий рівень загроз, перед якими наразі постає Європа, вимагає високого рівня реагування на них. Саме тому країни ЄС мають продовжувати збільшувати оборонні бюджети та спільно інвестувати у розвиток критично важливих оборонних спроможностей, яких сьогодні бракує європейським країнам.

Як повідомлялося, від початку російського військового вторгнення в Україну ЄС та його країни-члени проявили солідарність з Україною, почали надавати їй суттєву політичну, економічну, фінансову, гуманітарну та військову допомогу. Зокрема, вперше у власній історії ЄС виділив суму в розмірі 3,1 млрд євро для закупівель летальної зброї та військового обладнання для України, яка перебуває у стані активних бойових дій.