Боррель: санкції проти Росії працюють, хоча самі по собі не зупинять війну

Головний дипломат ЄС Жозеп Боррель вважає ефективними санкції, запроваджені Євросоюзом проти Росії за розв’язану нею війну, та переконаний, що їхня дія стане помітніша з часом.

Про це він сказав в інтерв’ю PAP, пише "Європейська правда".

На питання про те, чи вважає він ефективними санкції ЄС, дипломат відповів ствердно. "Санкції, у поєднанні з військовою підтримкою, міжнародним тиском та дилпоматичними зусиллями, дають свої плоди. І що більше часу минатиме, тим болючішими вони ставатимуть для керівництва у Кремлі та російської економіки", - зазначив Боррель.

Він зауважив, що головна мета санкційних обмежень - ускладнити Путіну фінансування воєнної машини РФ.

"Санкції - це не панацея, вони самі по собі не спинять війну. Це лише один з інструментів, які ми задіяли, але вже очевидно, що вони працюють і мають для Росії серйозні наслідки: російська економіка суттєво постраждала і втрачає спроможність модернізуватися", - додав дипломат.

Він зазначив, що, за прогнозами ОЕСР, економіка РФ у 2023 році скоротиться на 5,6%, найбільше серед країн Групи двадцяти; що з Росії за своїм рішенням вийшли понад 1000 міжнародних компаній, які складали близько 40% ВВП Росії і підтримували 5 млн робочих місць, а ЄС вже на 90% скоротив імпорт російської нафти і рекордно знизив залежність від російського газу.