Британія заморозила активи РФ на 20,5 мільярда доларів

Британський уряд заявив, що заморозив активи на суму понад 18 мільярдів фунтів стерлінгів (20,5 мільярда доларів), що належать російським олігархам, а також іншим фізичним і юридичним особам РФ, проти яких запроваджено санкції за вторгнення Росії в Україну. Про це повідомляє Reuters.

Росія "випередила" Лівію та Іран і стала країною, проти якої Британія запровадила найбільше санкцій.

Заморожені російські активи на шість мільярдів фунтів стерлінгів перевищили загальну суму, зафіксовану в рамках усіх інших британських санкційних режимів.

Уряд Британії запровадив санкції на 95% російського експорту до Британії, а весь імпорт російської нафти та газу припиниться до кінця 2022 року.

"Ми запровадили найсуворіші санкції проти Росії за всю історію, і це підриває їхню військову машину. Наше послання чітке: ми не дозволимо Путіну досягти успіху в цій жорстокій війні", - заявив представник Міністерства фінансів Британії Ендрю Гріффіт.

Наразі під санкціями Британії перебувають понад 1200 російських фізичних осіб, включаючи відомих бізнесменів, політиків та понад 120 юридичних осіб РФ.

Британія була "пунктом призначення" для більшої частини російських грошей, які надходили на Захід протягом десятиліть після розпаду Радянського Союзу в 1991 році.

ЄС, блок з 27 країн з економікою в п'ять разів більшою, заявив у липні, що заморозив 13,8 мільярда євро (13,83 мільярда доларів) російських активів через війну РФ проти України.

Хоча російські активи наразі лише заморожені, тривають дискусії про те, які варіанти є доступними для їх арешту. Західні чиновники кажуть, що існує потреба у масштабній фінансовій допомозі для відновлення України.

"Я думаю, що ми хотіли б зробити, це подивитися на те, які є всі варіанти, що можливо, а потім прийняти рішення з союзниками щодо цього", - сказав один чиновник.

За матеріалами ZN.ua