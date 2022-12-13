Чехія надасть Україні допомогу на 8,5 млн євро для проходження зими
Чехія виділяє Україні фінансову допомогу та обладнання для проходження холодного періоду на суму орієнтовно 8,5 млн євро.
Про це повідомив прем'єр-міністр Чехії Петр Фіала на міжнародній конференції "Солідарність з українським народом" у Парижі у вівторок, пише "Європейська правда" з посиланням на агентство "Інтерфакс-Україна".
"Росія хоче залишити Україну в темряві та холоді, а ми цього не дозволимо. Чеська Республіка наразі постачає генераторні системи та обігрівачі в Харківську область, Дніпро, Київ, до шкіл та лікарень. Це становить 5 млн євро, щоб у людей було світло і тепло під час блекауту", - сказав він.
Крім цього, за словами Фіали, Чехія виділяє 2,5 млн на "центри незламності" та 1 млн євро на підтримку лікарів.
Також Чехія надасть понтонні переправи та мостові технології.
Загалом прем'єр Чехії зазначив, що Європа має орієнтуватися на три напрями: військову, фінансову та гуманітарну допомогу Україні.
Водночас на його думку, не варто зупинятися лише на нагальних питаннях.
"Наразі триває зима, і тому ми приділяємо увагу невідкладним потребам. Але буде помилкою втратити з уваги тривалу стабілізацію, відновлення та реконструкцію.... У нас великі виклики, але ми не можемо зупинятися та зменшувати оберти. Частина України повністю зруйнована. Тепер нам разом належить її відновити", - переконаний Фіала.
У Парижі 13 грудня проходить міжнародна донорська конференція за участі понад 45 країн і 20 міжнародних організацій, яка має на меті підтримати Україну на тлі постійних російських атак по критичній інфраструктурі.