Чому купка осіб у Кремлі може вирішувати, чи буде їжа на столах у людей в Єгипті - Зеленський

Президент України у відеозверненні на своєму телеграм-каналі відреагував на заяву росії про вихід з "зернової угоди".

За словами глави держави, це рішення росія прийняла не сьогодні. Країна- агресор почала свідомо загострювати продовольчу кризу ще у вересні - тоді, коли заблокувала рух суден із нашим продовольством. Читати по темі: Нам невідомо про плани будь-якої делегації скоротити кількість інспекцій, - речник ООН з Чорноморської зернової ініціативи

Таким чином, від вересня і по сьогодні у зерновому коридорі накопичилося вже 176 суден, які не можуть пройти за своїм маршрутом.

"Це продовольство для понад семи мільйонів споживачів. Деякі зерновози очікують вже понад три тижні. Алжир, Єгипет, Ємен, Бангладеш, В'єтнам - ці та інші країни можуть постраждати від чергового загострення продовольчої кризи, яке Росія свідомо провокує. Чому це якась купка осіб десь у Кремлі може вирішувати, чи буде їжа на столах у людей в Єгипті або в Бангладеш? Зараз потрібна жорстка міжнародна реакція як на рівні ООН, так і на інших рівнях, зокрема й на рівні "Великої двадцятки", - наголосив Зеленський.

Україна була і може бути й надалі одним із гарантів глобальної продовольчої безпеки, підкреслив президент. Натомість російські терор і шантаж мають програти.