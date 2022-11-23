ЦРУ має намір вербувати росіян, незадоволених війною Путіна, - WSJ

Вторгнення до України стало масштабною невдачею для президента Росії Володимира Путіна і відкриває можливості для західних спецслужб із вербування незадоволених війною росіян. Про це заявив заступник директора Центрального розвідувального управління (ЦРУ) з операцій Девід Марлоу, передає FREEДОМ.

Як зазначає The Wall Street Journal, Марлоу використав свій перший з моменту вступу на посаду минулого року публічний виступ, аби зробити пропозицію потенційним агентам серед багатьох росіян, обурених повномасштабним наступом на Україну. Зокрема, серед військових, бізнесменів та інших людей, які залишили країну.

"Путін був у своєму кращому становищі за день до вторгнення, коли він ще мав можливість примушувати Україну, впливати на НАТО і демонструвати, що Росія є потужною державою. Він витратив усі ці можливості. Ми шукаємо по всьому світу росіян, яким це так само гидко, як і нам. Тому що ми відкриті для співпраці", - сказав Марлоу.

Як повідомлялося раніше, Парламентська асамблея НАТО визнала Росію державою - терористом та закликала створити спеціальний міжнародний трибунал для покарання російських злочинців. За матеріалами UATV