Джонсон здобув підтримку, необхідну для балотування у прем'єри

Експрем'єр Великої Британії Борис Джонсон отримав підтримку понад 100 депутатів-консерваторів, необхідну для участі у виборах, тепер він може поборотися за посаду лідера Консервативної партії та претендувати знову на посаду прем'єра, передає Sky News із посиланням на джерела.

Джонсон раніше у суботу повернувся із сім'єю з відпустки, яку проводив у Домініканській Республіці. Напередодні з'явилися повідомлення про те, що він може знову поборотися за посаду після відставки Ліз Трасс.

Ексміністр фінансів Ріші Сунак також уже має в своєму розпорядженні підтримку 100 консерваторів.

Канал також публікує опитування служби YouGov про те, хто, на думку британців, міг би добре впоратися із роботою прем'єр-міністра Британії та лідера консерваторів. Близько 43% респондентів заявили, що Сунак міг би добре працювати на цій посаді, а ще 40% вважають, що він погано виконував би цю роботу. Також 17% не визначилися з думкою щодо цього.