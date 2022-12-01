Ефективність стратегії РФ щодо ударів по інфраструктурі України знизилася - розвідка Британії

Ефективність стратегії росії щодо ударів по критичній інфраструктурі України знизилася, оскільки москва вже витратила значну частину своїх придатних ракет проти тактичних цілей.

Про це з посиланням на розвідку повідомляє у четвер Міністерство оборони Великої Британії у Твіттері, передає Укрінформ.

Починаючи з жовтня, росія неодноразово атакувала розподільчу мережу України, насамперед крилатими ракетами. Ймовірно, це перший приклад спроби росії реалізувати концепцію стратегічної операції зі знищення критично важливих цілей (SODCIT), яка є ключовим компонентом військової доктрини, яку вона прийняла в останні роки, йдеться у зведенні.

Як зазначається, дана концепція передбачала використання ракет дальнього радіуса дії для завдання ударів по критично важливих об'єктах національної інфраструктури ворожої держави, а не по її збройних силах, з метою деморалізації населення і, зрештою, примушення керівництва держави до капітуляції.

Удари росії продовжують спричиняти дефіцит електроенергії, що призводить до невибіркових, широкомасштабних гуманітарних страждань по всій Україні, йдеться у дописі.

"Однак ефективність цієї стратегії, ймовірно, знизилася, оскільки росія вже витратила значну частину своїх придатних ракет проти тактичних цілей. Крім того, оскільки Україна успішно мобілізувалася протягом дев'яти місяців, матеріальний і психологічний ефект від SODCIT є ймовірно меншим, ніж якби він був розгорнутий на початковому етапі війни", - констатує розвідка Британії.

За останні три місяці російські війська в Україні, ймовірно, переважно припинили розгортання у вигляді батальйонних тактичних груп (БТГ) через недоліки їх концепції, вважає розвідка Британії.