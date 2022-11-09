Експосол розповів, які наслідки для України матиме перемога "трампістів" на виборах у США

Експосол України в США Олег Шамшур розповів, які наслідки для нашої держави матимуть зміни на американському політичному полі.

За його словами, можна очікувати збільшення чисельності та активності групи конгресменів-республіканців, які постійно виступають проти надання Україні зброї та інших видів допомоги.

Водночас велике значення матиме позиція керівництва Палати представників, яке визначає графік проходження законопроєктів та "хореографію" їхнього обговорення.

Сприятливішою для України виглядає ситуація в Сенаті, де лідер республіканської меншості М.Макконнел постійно виступає на боці Україні. Однак в Сенаті наступного скликання група підтримки України не дорахується таких потужних постатей, як Р.Портман, Р.Берр та Б.Сассі через закінчення їхньої політичної кар'єри.

Олег Шамшур не виключає погіршення настроїв щодо економічної ціни, яку готові заплатити за підтримку України як представники демократів, так і республіканців. Тому, за прогнозами експосла, трампісти в Конгресі можуть намагатися затягувати або перешкоджати ухваленню рішень щодо надання допомоги Україні.

"За будь-яких обставин, ми побачимо намір посилити контроль за наданням та використанням американської допомоги Україні. Про те, що допомога Україні з боку США "не може бути ні ефективною, ні політично сталою без дієвих механізмів контролю та підзвітності" написав майбутній голова комітету у закордонних справах Палати представників М.Маккол та його сенатський колега ДжимРіч. Обидва політики відомі своєю підтримкою України. Цілком вірогідно, що бажання забезпечити ефективне використання безпрецедентних обсягів військової та фінансової допомоги, буде використовуватися ізоляціоністами для досягнення своїх негідних цілей". - пише Олег Шамшур.

Він наголошує, що українським дипломатам та посадовцям треба бути готовими до роботи за нових, більш складних умов, підтримуючи постійний діалог з членами Конгресу, не обмежуючись симпатиками України і не даючи жодних приводів для закидів з боку прискіпливих "контролерів".

Прогнози щодо проміжних виборів в Сполучених Штатах в цілому виправдовуються: республіканці "захоплюють" Палату представників, а демократи ще мають шанс втримали Сенат.

За матеріалами ZN.ua