Ердоган і Путін обговорили зернову угоду

Президент Туреччини Реджеп Тайїп Ердоган провів телефонну розмову з російським диктатором Володимиром Путіним. Сторони обговорили двосторонні відносини, а також Україну

"Відбулася телефонна розмова Ердогана з російським колегою Путіним. Вони обговорювали регіональні проблеми, зокрема - енергетику, турецько-російські відносини, зерновий коридор і боротьбу з тероризмом", - йдеться у повідомленні ЗМІ.

За інформацією турецьких ЗМІ, вони обговорили реалізацію зернової угоди, завдяки якій відбувається експорт українського продовольства, який блокувала росія.

Турецький президент висловив ініціативу, що у межах "зернового коридору" можна почати працювати й над експортом різних продуктів харчування, а поступово й інших товарів.

Також Ердоган у розмові з Путіним "висловив щирі побажання якнайшвидшого припинення війни між рф та Україною".

За матеріалами TRT Haber, Високий Замок