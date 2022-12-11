Ердоган і Путін обговорили зернову угоду
Президент Туреччини Реджеп Тайїп Ердоган провів телефонну розмову з російським диктатором Володимиром Путіним. Сторони обговорили двосторонні відносини, а також Україну
"Відбулася телефонна розмова Ердогана з російським колегою Путіним. Вони обговорювали регіональні проблеми, зокрема - енергетику, турецько-російські відносини, зерновий коридор і боротьбу з тероризмом", - йдеться у повідомленні ЗМІ.
За інформацією турецьких ЗМІ, вони обговорили реалізацію зернової угоди, завдяки якій відбувається експорт українського продовольства, який блокувала росія.
Турецький президент висловив ініціативу, що у межах "зернового коридору" можна почати працювати й над експортом різних продуктів харчування, а поступово й інших товарів.
Також Ердоган у розмові з Путіним "висловив щирі побажання якнайшвидшого припинення війни між рф та Україною".
За матеріалами TRT Haber, Високий Замок