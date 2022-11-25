Глава МЗС Британії Джеймс Клеверлі зустрівся з президентом Володимиром Зеленським у Києві

Міністр закордонних справ Великої Британії Джеймс Клеверлі перебуває з візитом в Україні. Він опублікував фото з головою МЗС України Дмитром Кулебою і подякував за запрошення до Києва.

"Слів недостатньо. Слова не змусять світло горіти цієї зими. Слова не захистять від російських ракет. Велика Британія не просто говорить про Україну, ми надаємо конкретну підтримку захисту України. Дякую, Дмитре Кулеба, за те, що запросили мене до Києва", - написав Клеверлі у твітері.